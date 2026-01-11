Η Μαρία Σάκκαρη κάνει το πρωί της Δευτέρας πρεμιέρα στην Αδελαΐδα – Η ώρα του αγώνα και το κανάλι που θα τον μεταδώσει

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκινάει τη Δευτέρα (12.01.2026) την πορεία της στο τουρνουά της Αδελαΐδας, στο τελευταίο της “σταθμό” πριν από το Australian Open (18.01-01.02.2026).

Μετά τη θετική παρουσία στο Περθ στο πλαίσιο του United Cup, η Μαρία Σάκκαρη επιστρέφει στη δράση των ατομικών διοργανώσεων, κάνοντας πρεμιέρα στο 500άρι τουρνουά της WTA.

Η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια, Νο.51 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει την Ντάρια Κασάτκινα (Νο.40), σε αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 10:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί από το Novasports 6.

Αυτή θα είναι η έκτη συνάντηση των δύο παικτριών στο tour, με την Κασάτκινα να προηγείται στο μεταξύ τους ιστορικό με 4-1, αν και η τελευταία τους αναμέτρηση χρονολογείται από το 2022.

Η νικήτρια του ζευγαριού θα προκριθεί στον δεύτερο γύρο, όπου την περιμένει η Εκατερίνα Αλεξάντροβα, Νο.4 στο ταμπλό και Νο.10 στον κόσμο, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επόμενο τεστ.