Η Μαρία Σάκκαρη κληρώθηκε με την Ίβα Γιόβιτς στο Ντουμπάι

Έχοντας μόλις ολοκληρώσει την πορείας της στο τουρνουά της Ντόχα, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά του, η Μαρία Σάκκαρη ετοιμάζεται να επιστρέψει στα κορτ, στρέφοντας το “βλέμμα” της στο Dubai Tennis Championships, το δεύτερο 1000άρι της σεζόν.

Η κλήρωση έβγαλε μια αρκετά δύσκολη αποστολή για την Μαρία Σάκκαρη, η οποία θα αντιμετωπίσει τη φορμαρισμένη Ίβα Γιόβιτς (έχει κάνει άλμα στο Νο.20 του κόσμου) στην πρεμιέρα της στο Ντουμπάι.

Σε περίπτωση που η Μαρία Σάκκαρη περάσει στον δεύτερο γύρο, θα συναντήσει τη νικήτρια του ματς Σνάιντερ – Τζόιντ, ενώ η πιθανότερη αντίπαλος στον τρίτο γύρο είναι η Τζέσικα Πεγκούλα.

Όποια παίκτρια φτάσει στα προημιτελικά, λογικά θα πέσει πάνω στην Εκατερίνα Αλεξαντρόβα και στα ημιτελικά μάλλον θα περιμένει μια εκ των Αμάντα Ανισιμόβα (Νο.2 του ταμπλό), Μίρα Αντρέεβα και Βικτόρια Εμπόκο.

Επικεφαλής του ταμπλό είναι η Έλενα Ριμπάκινα, που έχει στη δική της πλευρά τις Κόκο Γκοφ, Ελίνα Σβιτολίνα και Τζάσμιν Παολίνι.

Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Ριμπάκινα-Σβιτολίνα

Γκοφ-Παολίνι

Αλεξαντρόβα-Πεγκούλα

Αντρέεβα-Ανισιμόβα

 


Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν αύριο (15.02.2026).

