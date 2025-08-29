Η Μαρία Σάκκαρη κόντρα στη Χαντάντ Μάια στον 3ο γύρο του US Open

Την Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια (Νο22) θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη στον 3ο γύρο του US Open, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (30.08.2025).

Αυτή θα είναι η 5η φορά που η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Χαντάντ Μάια στην καριέρα της, με την Βραζιλιάνα τενίστρια να έχει κερδίσει τις προηγούμενες τέσσερις, έχοντας παραχωρήσει στην Ελληνίδα τενίστρια μόλις 2 σετ.

Η νικήτρια από την αναμέτρηση θα βρεθεί στις “16” του US Open, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει μια εκ των Ανισίμοβα, Τζόιντ, Κριστιάν και Κρούγκερ.