Αθλητικά

Η Μαρία Σάκκαρη κόντρα στη Χαντάντ Μάια στον 3ο γύρο του US Open

Κακή “παράδοση” της Ελληνίδας τενίστριας κόντρα στη Βραζιλιάνα
Η Μαρία Σάκκαρη (ΦΩΤΟ Credit: David Kirouac-Imagn Images)
Η Μαρία Σάκκαρη (ΦΩΤΟ Credit: David Kirouac-Imagn Images)

Την Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια (Νο22) θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη στον 3ο γύρο του US Open, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (30.08.2025).

Αυτή θα είναι η 5η φορά που η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Χαντάντ Μάια στην καριέρα της, με την Βραζιλιάνα τενίστρια να έχει κερδίσει τις προηγούμενες τέσσερις, έχοντας παραχωρήσει στην Ελληνίδα τενίστρια μόλις 2 σετ.

Η νικήτρια από την αναμέτρηση θα βρεθεί στις “16” του US Open, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει μια εκ των Ανισίμοβα, Τζόιντ, Κριστιάν και Κρούγκερ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo