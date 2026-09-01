Η Μαρία Σάκκαρη με τρομερή ανατροπή κέρδισε 2-1 την Ρόμπιν Μοντγκόμερι και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του US Open

Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε 2-1 τη Ρόμπιν Μοντγκόμερι στον πρώτο γύρο του US Open και μετά από ένα πολύ δύσκολο ματς που κόντεψε να αποκλειστεί κατάφερε να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση του Grand Slam.

Η Μοντγκόμερι έβαλε πολύ δύσκολα στη Σάκκαρη, καθώς πήρε το πρώτο σετ και βρέθηκε να κερδίζει 4-0 στο δεύτερο, όμως η Ελληνίδα τενίστρια ξαφνικά ξύπνησε, αντέδρασε και πήρε μία σπουδαία νίκη ψυχολογίας στο US Open.

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Η Μαρία Σάκκαρη έχασε πολύ εύκολα το πρώτο σετ με 6-2 με την αντίπαλό της να κάνει τρία μπρέικ στο σερβίς της, κάτι που δεν μπορεί να ανατραπεί, ακόμα και αν η Ελληνίδα τενίστρια έκανε ένα μπρέικ για να μειώσει σε 4-2. Η Αμερικανίδα συνέχισε όμως σταθερά και έκανε το 1-0 στο ματς.

Στο δεύτερο σετ η Μοντγκόμερι έκανε γρήγορα το 4-0 με δύο μπρέικ και όλα έδειχναν ότι είχαν τελειώσει, όμως η Σάκκαρη προσπάθησε και μείωσε σε 4-4 με δύο μπρέικ. Η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 κάνοντας νέο μπρέικ για να κερδίσει 7-5 το σετ.

Η Σάκκαρη στο τρίτο και καθοριστικό σετ μπήκε με την ψυχολογία στα ύψη μετά την ανατροπή στο δεύτερο σετ και «καθάρισε» εύκολα με 6-2 την Μοντγκόμερι για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του τουρνουά.

Στο δεύτερο γύρο η Ελληνίδα τενίστρια θα κοντραριστεί με την Ουκρανή, Σταροντούμπτσεβα, με στόχο την πρόκριση στον τρίτο γύρο, εκεί που πιθανότατα θα περιμένει το νούμερο 2 του ταμπλό, Έλενα Ριμπάκινα.