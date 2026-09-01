ΠΑΟΚ: Ο Τζόναθαν Γκόμεζ ανανέωσε ως το 2028 και δόθηκε δανεικός στην Όσναμπρικ

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Τζόναθαν Γκόμεζ μέχρι το 2028 και παράλληλα το δανεισμό του στη γερμανική Όσναμπρικ.

Ο Αμερικανός αριστερός μπακ μπορεί να είχε ρόλο στα προκριματικά του ΠΑΟΚ, όμως μετά την έλευση του Γιαννούλη δύσκολα θα πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής γι’ αυτό και αποφασίστηκε να πάει ως δανεικός στην Όσναμπρικ για να πάρει παιχνίδια και να είναι έτοιμος για την επόμενη σεζόν.

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Την περσινή σεζόν ο ΠΑΟΚ τον απέκτησε από την Ρεάλ Σοσιεδάδ έναντι 800.000 ευρώ, με τον Αμερικανό να παραμένει στην Ισπανία και να αγωνίζεται ως δανεικός στην Αλμπαθέτε. Εκεί, έπαιξε σε 42 ματς και είχε 2 γκολ και 1 ασίστ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την παραχώρηση του Τζόναθαν Γκόμεζ με τη μορφή δανεισμού στη VfL Osnabrück. Ο Αμερικανός ακραίος αμυντικός ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Δικέφαλο έως τις 30 Ιουνίου 2028 και θα αγωνιστεί με τη γερμανική ομάδα μέχρι το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Καλή επιτυχία, Τζόναθαν!»