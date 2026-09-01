ΠΑΟΚ: Την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη ο Ντιέγκο Κόστα για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Κράσνονταρ

Ο Ντιέγκο Κόστα έπαιξε σήμερα (01/09/26) το τελευταίο του ματς με τη φανέλα της Κράσνονταρ και την Παρασκευή (04/09/26) θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη δανεισμό του στον ΠΑΟΚ.

Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός θα προσφέρει βάθος και ποιότητα στην άμυνα του ΠΑΟΚ και μάλιστα το γεγονός ότι αγωνιζόταν μέχρι και σήμερα σημαίνει ότι θα είναι άμεσα διαθέσιμος για τον Αλέσιο Λίσι.

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Στη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχει οψιόν αγοράς ύψους 8.000.000 ευρώ, που δεν είναι υποχρεωτική και οι Θεσσαλονικείς θα αποφασίσουν το επόμενο καλοκαίρι αν θα την ενεργοποιήσουν για να κάνουν τον Ντιέγκο Κόστα μόνιμο κάτοικο της Βορείου Ελλάδας.

Ο Ντιέγκο Κόστα θα πλαισιώσει τους Παντελή Χατζηδιάκο, Γιάννη Μιχαηλίδη και Αρίτζ Ελουστόντο στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ.