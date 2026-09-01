Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Με Ούγκρεσιτς η αποστολή του «Δικεφάλου του Βορρά» για το ματς με τον ΟΦΗ

Ο Αλέσιο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας του για την 1η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας
Ο Ούγκρεσιτς
Ο Ούγκρεσιτς στο αεροδρόμιο για τον ΠΑΟΚ/ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
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Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ (02/09/26, 22:15) για την 1η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς να είναι στην αποστολή για την αναμέτρηση.

Ο Μαντί Καμαρά επέστρεψε στην αποστολή του ΠΑΟΚ, μετά την απουσία κόντρα σε Μπραν και Λεβαδειακό και θα είναι διαθέσιμος ενάντια στον ΟΦΗ, σε αντίθεση με τον Παντελή Χατζηδιάκο που τραυματίστηκε στο Περιστέρι.

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ

«Η τελευταία προπόνηση πριν την αναμέτρηση με τους Κρητικούς περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης και αμυντικής τακτικής. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με δουλειά στα τελειώματα των φάσεων.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Μεϊτέ, Λουσέ και Σαρρής ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας. Ο Χατζηδιάκος υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν ότι έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό υποκνημίδιο μυ, με την κατάσταση του να αξιολογείται καθημερινά.

Οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Αλέσιο Λίσι είναι οι: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Κοσίδης, Αρίτζ, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου».

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