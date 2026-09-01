Αθλητικά

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος σκόραρε στη νίκη της Γουέστ Χαμ με 4-2 επί της Γουλβς για την Championship

Αυτό ήταν το πρώτο τέρμα του Έλληνα κεντρικού στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας
Ο Μαυροπάνος
Ο Μαυροπάνος με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ/ Action Images via Reuters/Matthew Childs
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Η Γουέστ Χαμ νίκησε 4-2 τη Γουλβς για την Championship με τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο να σκοράρει για πρώτη φορά στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας.

Ο Μαυροπάνος έκανε το 4-1 μετά από εκτέλεση κόρνερ και φάση διαρκείας που είχε και δοκάρι στην άμυνα της Γουλβς για να «καθαρίσει» τη νίκη της ομάδας του.

Ο Μουκάσα έκανε το 1-0 για τα «σφυριά» στο 33′ και ο Μπόουεν με πέναλτι διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Ο Μουνέτσι μείωσε σε 2-1 στο 44′ για να στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Ο Μουκάσα έβαλε και δεύτερο γκολ στο ματς στην έναρξη της επανάληψης και ο Μαυροπάνος στο 64′ έκανε το 4-1.

Λίγα λεπτά αργότερα ο Έλληνας αμυντικός πέτυχε αυτογκόλ για να διαμορφώσει το τελικό 4-2 υπέρ της Γουέστ Χαμ, που είναι στην 11η θέση της Championship με 5 βαθμούς.

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Αθλητικά
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