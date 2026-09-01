Αθλητικά

Ο Ροντινέι έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και πηγαίνει στη Σάντος, σύμφωνα με βραζιλιάνικο δημοσίευμα

Ο Ροντινέι υπέγραψε την αποδέσμευσή του και θα γίνει παίκτης της Σάντος
Ο Ροντινέι
Ο Ροντινέι σε αγώνα του Ολυμπιακού / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ροντινέι μετά από σχεδόν τέσσερα αποχωρεί από τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει την καριέρα του στη Βραζιλία για λογαριασμό της Σάντος.

Τίτλοι τέλους μπάινουν στη σχέση του Ολυμπιακού με τον Ροντινέι, αφού σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο, Βενέ Κασαγκράντε, υπέγραψε την αποδέσμευσή του για να μείνει ελεύθερος.

Μετά από 3,5 χρόνια στον Πειραιά ο Ροντινέι θα επιστρέψει στην πατρίδα του στα 34 του χρόνια για να φορέσει τη φανέλα της Σάντος και να γίνει συμπαίκτης του Νεϊμάρ.

Ο Ροντινέι φεύγει από τον Ολυμπιακό έχοντας κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο Ελλάδας, ένα Super Cup και φυσικά το Conference League.

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Αθλητικά
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