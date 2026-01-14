Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε τον Κάρλος Αλκαράθ στο 1 Point Slam του Australian Open

Το Australian Open ξεκίνησε με τον 1 Point Slam, όπου συμμετείχε η Μαρία Σάκκαρη και μάλιστα απέκλεισε τον Κάρλος Αλκαράθ.

Το 1 Point Slam ξεκίνησε την περσινή σεζόν στο Australian Open και είναι ένα τουρνουά με έπαθλο ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων, στο οποίο κάθε παιχνίδι κρίνεται στον έναν πόντο. Η Σάκκαρη αντιμετώπισε τον Αλκαράθ και τον απέκλεισε.

Το συγκεκριμένο τουρνουά δίνει τη δυνατότητα σε 16 ερασιτέχνες να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους ενάντια σε 24 επαγγελματίες (12 άντρες και 12 γυναίκες).

Σε ένα ράλι 12 χτυπημάτων η Ελληνίδα τενίστρια βγήκε νικήτρια κόντρα σε έναν εκ των κορυφαίων του αθλήματος. Ο Ισπανός δοκίμασε ένα drop shot που δεν πέρασε το φιλέ και έκανε τη Σάκκαρη να το πανηγυρίσει με την ψυχή της.

Sakkari gets it done against Carlito



January 14, 2026

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε στον προημιτελικό από την Τζοάνα Γκάλαρντ (Νο. 117 στον κόσμο) και έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει το έπαθλο.

A local amateur WINS the 1 Point Slam!



Jordan Smith defeats world No.117 Joanna Garland and pockets a MILLION dollars, driven by @kiaaustralia pic.twitter.com/7AAX8YFl8A — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026

Η Γκάλαρντ έφτασε μέχρι τον τελικό, όπου ηττήθηκε από τον ερασιτέχνη, Τζόρνταν Σμιθ, που αποκλείοντας και την Ανισίμοβα στην πορεία του κέρδισε το έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.