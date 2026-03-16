Η Μαρία Σάκκαρη πέρασε τελικά χωρίς αγώνα από τον πρώτο γύρο του Μαϊάμι Όπεν

«Γλίτωσε» ένα γύρο η Σάκκαρη, μετά την απόσυρση της Ραντουκάνου
Η Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη πανηγυρίζει στη Ντόχα του Κατάρ / REUTERS/Ibraheem Al Omari

Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε μία θέση στο ταμπλό του τουρνουά του Μαϊάμι Όπεν και δεν θα χρειαστεί τελικά να αγωνιστεί στην πρεμιέρα, παίρνοντας απευθείας το “εισιτήριο” για το δεύτερο γύρο.

Μετά από μία πρώτη αλλαγή στην αντίπαλό της, αφού αρχικά είχε κληρωθεί με την Γιούλια Γκράμπχερ, την οποία αντικατέστησε η Ντάλμα Γκάλφι, η Μαρία Σάκκαρη δεν θα αντιμετωπίσει εν τέλει, καμία από τις δύο, καθώς η απόσυρση της Έμμα Ραντουκάνου, την έφερε στο Νο32 του ταμπλό στο Μαϊάμι Όπεν.

Ως εκ τούτου, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα περάσει “bye” από τον πρώτο γύρο του αμερικανικού τουρνουά (WTA 1000) και θα κάνει πρεμιέρα στο δεύτερο γύρο, με αντίπαλο την Αλίσια Παρκς ή μία παίκτρια από τα προκριματικά.

Αθλητικά
