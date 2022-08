Η Μαρσέιγ το απόγευμα της Τετάρτης ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Αλέξις Σάντσες, με την ομάδα της Μασσαλίας να τον παρουσιάζει μέσω βίντεο σαν ήρωα της Marvel.

Κάτοικος Μασσαλίας είναι επίσημα ο Αλέξις Σάντες, με τον Χιλιανό επιθετικό να υπογράφει διετές συμβόλαιο με την Μαρσέιγ μετά από 3 χρόνια στην Ίντερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Μασσαλοί μάλιστα, ετοίμασαν ένα ιδιαίτερο βίντεο για να υποδεχτούν τον πρώην άσο των Ουντινέζε, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ και Ίντερ, παρουσιάζοντας τον ως ήρωα της Marvel να κατευθύνεται μέσω ενός διαστημόπλοιου σε έναν πύργο που έχει το όνομα της Μαρσέιγ.

Λίγη ώρα αργότερα ο Αλέξις Σάντσες παρουσιάστηκε επίσημα στους εκπροσώπους τύπου, ενώ στις πρώτες του δηλώσεις έκανε αναφορά στην συμμετοχή της Μαρσέιγ στο Champions League και την δίψα που έχει να κατακτήσει τίτλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Αλέξις Σάντσες

“Το να πάρω μέρος στο Champions League είναι κάτι πολύ όμορφο. Προσπαθώ να μάχομαι για να κατακτώ τίτλους όπου και αν πηγαίνω. Η Ίντερ είχε να κατακτήσει 11 χρόνια το σκουντέτο όταν πήγα και κάτι παρόμοιο ισχύει και εδώ”

“Υπάρχει ένα πολύ καλό ρόστερ, έχουμε ικανούς παράγοντες και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Μου είπαν ότι η Ολιμπίκ είχε μεγάλη ιστορία και ότι είναι ο μεγαλύτερος γαλλικός σύλλογος.

Είναι πρόκληση για μένα να έρθω και να κερδίσω, όταν πηγαίνω σε μία ομάδα το κάνω για να κατακτώ τίτλους”.

Incredible scenes of Marseille fans greeting Alexis Sanchez at the airport



(via @jimmycomte)pic.twitter.com/m3fmpgq9E1