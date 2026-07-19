Η Μελάνια Τραμπ με εντυπωσιακά γυαλιά ηλίου στον τελικό του Μουντιάλ, στο πλευρό του προέδρου των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ, βρέθηκαν στο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ και παρακολούθησαν τον τελικό του Μουντιάλ, μεταξύ της ισπανίας και της Αργεντινής.

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ κάθισαν στα επίσημα του σταδίου και σηκώθηκαν όρθιοι, τη στιγμή της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ (ως η διοργανώτρια του τελικού του Μουντιάλ). Οι δυο τους παρακολούθησαν τον αγώνα πίσω από ένα αλεξίσφαιρο γυαλί προφανώς για λόγους προστασίας.

Η Μελάνια Τραμπ δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό του προέδρου των ΗΠΑ. Η παρουσία της ήταν εντυπωσιακή, ενώ ξεχώρισαν τα μεγάλα γυαλιά ηλίου που φορούσε.