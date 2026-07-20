Ο Παναθηναϊκός κόντρα σε Σπάρτακ Τρνάβα ή ΤΣΣΚΑ 1948 στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League εάν αποκλείσει την Πάκσι

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τα ματς με την Πάκσι στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, αλλά το μεσημέρι της Δευτέρας (20.07.2026) έμαθε το ζευγάρι που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, σε περίπτωση που περάσει τους Ούγγρους.

Αν ο Παναθηναϊκός ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάκσι θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό τη νικήτρια του Σπάρτακ Τρνάβα – ΤΣΣΚΑ 1948. Ο πρώτος αγώνας στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference league ορίστηκε για την Πέμπτη 6 Αυγούστου, ενώ ο επαναληπτικός αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη 13 Αυγούστου.

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Η ελληνική ομάδα θα είναι γηπεδούχος στην πρώτη αναμέτρηση. Υπενθυμίζεται ότι για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κανένα περιθώριο λάθους. Σε περίπτωση αποκλεισμού σε κάποια προκριματική φάση του Conference league, θα μείνει και εκτός Ευρώπης.

Το “τριφύλλι” θα πρέπει να σημειώσουν τρεις συνεχόμενες προκρίσεις προκειμένου να βρεθεί στη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.