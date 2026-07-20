Αθλητικά

«Κράξιμο» σε Αργεντινή και Παρέδες από διεθνή ΜΜΕ για τη σύρραξη μετά τον τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία

«Μίκρυνε τον εαυτό της μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου» αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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Η θλιβερή εικόνα του Λεάνδρο Παρέδες της Αργεντινής, να επιτίθεται σε παίκτες της Ισπανίας μετά το φινάλε του τελικού του Μουντιάλ, έχει σηκώσει μεγάλη “σκόνη” και προκαλέσει πολλά αρνητικά σχόλια προς τη μεριά της «αλμπισελέστε».

Πολλά ισπανικά μέσα υποστηρίζουν ότι ο Αργεντινός μέσος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στα επεισόδια, εμπλεκόμενος σε διαδοχικές αψιμαχίες με τον Έρικ Γκαρθία και τον Γκάβι. Οι εικόνες από τη σύρραξη έγιναν γρήγορα viral, με τις “AS”, “Sport” και “Mundo Deportivo” να χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά του “ανάξια ενός τελικού Παγκοσμίου Κυπέλλου”, επισημαίνοντας ότι οι ενέργειές του αμαύρωσαν το φινάλε της διοργάνωσης.

Η “Cadena SER” δεν απείχε από αυτή τη θέση, σημειώνοντας ότι ο Παρέδες έχασε την ψυχραιμία του μετά την ήττα, ενώ αρκετοί σχολιαστές στάθηκαν στο γεγονός ότι η ένταση συνεχίστηκε ακόμη και κατά τη διάρκεια των χειραψιών ανάμεσα στους δύο φιναλίστ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και ο βοηθός του Λιονέλ Σκαλόνι, Ρομπέρτο Αγιάλα. Δημοσιεύματα στην Ισπανία υποστηρίζουν ότι υπήρξε περιστατικό με τον Ντάνι Όλμο κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών των πρωταθλητών κόσμου, γεγονός που επίσης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η “Sport” έκανε λόγο για εικόνες που δεν συνάδουν με έναν τελικό τέτοιου βεληνεκούς, επισημαίνοντας πως η ένταση ξεπέρασε τα όρια της αγωνιστικής αντιπαλότητας.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονο σχολιασμό και εκτός Ισπανίας. Η βρετανική “Daily Mail” χαρακτήρισε τα επεισόδια “ντροπιαστικό φινάλε” ενός τελικού Παγκοσμίου Κυπέλλου, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής δεν διαχειρίστηκαν την ήττα με τον τρόπο που επιβάλλει το επίπεδο της διοργάνωσης.

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