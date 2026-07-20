Ναϊμέγκεν: Το προφίλ της αντιπάλου του Ολυμπιακού στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League

Ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του για τον 3ο προκριματικό του Champions League. Οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ναϊμέγκεν στο… δρόμο για τη League Phase της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός θα δώσει την πρώτη αναμέτρηση στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” στις 4 ή 5 Αυγούστου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί στην έδρα της Ναϊμέγκεν, στις 11 Αυγούστου 2026.

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Η Ναϊμέγκεν ήταν η ομάδα-έκπληξη της περσινής σεζόν στην Ολλανδία, καθώς κατάφερε να μπει “σφήνα” στις παραδοσιακές δυνάμεις της χώρας και να κατακτήσει την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα με 59 βαθμούς (πίσω από Αϊντχόφεν και Φέγενορντ), εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της ένα εισιτήριο για το Champions League.

Μάλιστα, έφτασε και ως τον τελικό του κυπέλλου, νικώντας 3-2 στον ημιτελικό την πρωταθλήτρια PSV, αλλά στην καταληκτική αναμέτρηση γνώρισε τη συντριβή με 5-1 από την Άλκμααρ, επεκτείνοντας το αρνητικό σερί της, με έξι χαμένους τελικούς κυπέλλου σε ισάριθμες απόπειρες!

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο πρωτάθλημα Ολλανδίας αρχίζει στο ενδιάμεσο των δύο αγώνων με τον Ολυμπιακό, με τη Ναϊμέγκεν να είναι προγραμματισμένο να υποδεχθεί στις 8/8 την Τελστάρ.

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Προπονητής της ομάδας είναι ο 55χρονος Ντικ Σρόιντερ και έδρα της το “Goffertstadion”, χωρητικότητας 12.650 θεατών. Στο Μουντιάλ που ολοκληρώθηκε χθες (19/7), η Ναϊμέγκεν εκπροσωπήθηκε από δύο ποδοσφαιριστές, τον Ιάπωνα Κόκι Ογκάουα και τον Ντεβερόν Φονβίλ από το Κουρασάο.

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού έχει αγωνιστεί μόλις τρεις φορές στην ιστορία της στα Κύπελλα Ευρώπης, με πιο πρόσφατη την περίοδο 2008-09, όταν έφτασε ως τους «32» του Κυπέλλου UEFA, όπου αποκλείστηκε από το Αμβούργο.