Αθλητικά

Ναϊμέγκεν: Το προφίλ της αντιπάλου του Ολυμπιακού στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League

Η ιστορική σεζόν της ολλανδικής ομάδας και η πρώτη προσπάθεια στο Champions League
ΦΩΤΟ gettyimages
ΦΩΤΟ gettyimages
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του για τον 3ο προκριματικό του Champions League. Οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ναϊμέγκεν στο… δρόμο για τη League Phase της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός θα δώσει την πρώτη αναμέτρηση στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” στις 4 ή 5 Αυγούστου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί στην έδρα της Ναϊμέγκεν, στις 11 Αυγούστου 2026.

Η Ναϊμέγκεν ήταν η ομάδα-έκπληξη της περσινής σεζόν στην Ολλανδία, καθώς κατάφερε να μπει “σφήνα” στις παραδοσιακές δυνάμεις της χώρας και να κατακτήσει την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα με 59 βαθμούς (πίσω από Αϊντχόφεν και Φέγενορντ), εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της ένα εισιτήριο για το Champions League.

Μάλιστα, έφτασε και ως τον τελικό του κυπέλλου, νικώντας 3-2 στον ημιτελικό την πρωταθλήτρια PSV, αλλά στην καταληκτική αναμέτρηση γνώρισε τη συντριβή με 5-1 από την Άλκμααρ, επεκτείνοντας το αρνητικό σερί της, με έξι χαμένους τελικούς κυπέλλου σε ισάριθμες απόπειρες!

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο πρωτάθλημα Ολλανδίας αρχίζει στο ενδιάμεσο των δύο αγώνων με τον Ολυμπιακό, με τη Ναϊμέγκεν να είναι προγραμματισμένο να υποδεχθεί στις 8/8 την Τελστάρ.

Προπονητής της ομάδας είναι ο 55χρονος Ντικ Σρόιντερ και έδρα της το “Goffertstadion”, χωρητικότητας 12.650 θεατών. Στο Μουντιάλ που ολοκληρώθηκε χθες (19/7), η Ναϊμέγκεν εκπροσωπήθηκε από δύο ποδοσφαιριστές, τον Ιάπωνα Κόκι Ογκάουα και τον Ντεβερόν Φονβίλ από το Κουρασάο.

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού έχει αγωνιστεί μόλις τρεις φορές στην ιστορία της στα Κύπελλα Ευρώπης, με πιο πρόσφατη την περίοδο 2008-09, όταν έφτασε ως τους «32» του Κυπέλλου UEFA, όπου αποκλείστηκε από το Αμβούργο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
69
68
68
60
56
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με το νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι – Άντερλεχτ στον 3ο προκριματικό του Europa League εάν περάσει την Ντινάμο Κιέβου
Ο «δικέφαλος» θα αντιμετωπίσει τη χαμένη του ζευγαριού Καραμπάγκ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας τον 3ο προκριματικό του Conference League, σε περίπτωση αποκλεισμού του από το Europa League
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Newsit logo
Newsit logo