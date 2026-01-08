«Η Μίλαν ετοιμάζει πρόταση για τον Λορέντζο Πιρόλα και ο Ολυμπιακός θα ζητήσει 30 εκατομμύρια ευρώ» γράφουν στην Ιταλία

Ο Λορέντζο Πιρόλα αποτελεί το “βράχο” του Ολυμπιακού στη φετινή σεζόν και οι εξαιρετικές εμφανίσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες στην Ιταλία, με τη Μίλαν να εμφανίζεται έτοιμη να καταθέσει πρόταση στους Πειραιώτες για τον Ιταλό αμυντικό.

Σύμφωνα με ρεπόρτερ του footitalia.com, η Μίλαν παρακολουθεί την περίπτωσή του και σκοπεύει να κινηθεί για την απόκτησή του το καλοκαίρι του 2026, με επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό.

Το ρεπορτάζ υποστηρίζει όμως ότι η περίπτωσή του μόνο εύκολη δεν είναι για τους “ροσονέρι”, αφού ο Ολυμπιακός αναμένεται να ζητήσει ένα ποσό άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ.