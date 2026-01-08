Συμβαίνει τώρα:
Ένταση στο μπλόκο των αγροτών στη Θήβα - Έχω βάλει φωτιά σε δέματα από άχυρο
Αθλητικά

«Η Μίλαν ετοιμάζει πρόταση για τον Λορέντζο Πιρόλα και ο Ολυμπιακός θα ζητήσει 30 εκατομμύρια ευρώ» γράφουν στην Ιταλία

Σταθερά στα «ραντάρ» των ιταλικών ομάδων ο αμυντικός του Ολυμπιακού
Πιρόλα
Ο Πιρολά με τη φανέλα του Ολυμπιακού / (ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Λορέντζο Πιρόλα αποτελεί το “βράχο” του Ολυμπιακού στη φετινή σεζόν και οι εξαιρετικές εμφανίσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες στην Ιταλία, με τη Μίλαν να εμφανίζεται έτοιμη να καταθέσει πρόταση στους Πειραιώτες για τον Ιταλό αμυντικό.

Σύμφωνα με ρεπόρτερ του footitalia.com, η Μίλαν παρακολουθεί την περίπτωσή του και σκοπεύει να κινηθεί για την απόκτησή του το καλοκαίρι του 2026, με επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό.

Το ρεπορτάζ υποστηρίζει όμως ότι η περίπτωσή του μόνο εύκολη δεν είναι για τους “ροσονέρι”, αφού ο Ολυμπιακός αναμένεται να ζητήσει ένα ποσό άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
336
161
131
130
118
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo