Η Μιλένα Κοντού έμεινε εκτός τελικού στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας

Η Μιλένα Κοντού δεν θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σανγκάη, καθώς δεν κατάφερε να τερματίσει μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις της 2ης ημιτελικής σειράς της στο σκιφ ελαφρών βαρών τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/9).

Η «χάλκινη» Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, Μηλένα Κοντού, κατέλαβε την 5η θέση με χρόνο 8:20.19 στην ημιτελική σειρά της, κι ενώ την πρόκριση για τον τελικό εξασφάλιζαν οι τρεις πρώτες από κάθε μία από τις δύο ημιτελικές σειρές.

Η Μιλένα Κοντού θ’ αγωνιστεί στον Τελικό Β για τις θέσεις κατάταξης 7-12 το Σάββατο (27/9), στις 8:25 π.μ. ώρα Ελλάδας.