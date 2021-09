Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε με ονειρικό τρόπο στο Ολντ Τράφορντ, οδηγώντας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη νίκη με 4-1 επί της Νιούκαστλ και προκαλώντας τη συγκίνηση της μητέρας του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έδωσε σόου στο ντεμπούτο του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Πορτογάλο σταρ να χρειάζεται μόλις ένα ημίχρονο για να σκοράρει στην επιστροφή του στην Premier League.

Ο ηγέτης της Γιουνάιτεντ έκανε το 1-0 κόντρα στη Νιούκαστλ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ξεσηκώνοντας τον κόσμο, αλλά και τη μητέρα του.

Η Δόνα Ντολόρες, η οποία βρισκόταν στα επίσημα του Ολντ Τράφορντ, δάκρυσε από χαρά για το καμάρι της, το οποίο έκανε και πάλι τη διαφορά.

Δείτε τη συγκινημένη μητέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο:

📸 The reaction of Cristiano Ronaldo’s mother after him scoring 🥺 [@Ambo_91] pic.twitter.com/WO1Np2gDCl