Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη ανακοίνωσε τον Ντάνιελ Τάις

Η Μονακό επισημοποίησε τη μεταγραφική βόμβα της χρονιάς, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ντάνιελ Τάις (32 χρόνων, 2.03 μέτρα).

Ο Ντάνιελ Τάις ελεύθερος από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και αποφάσισε να επιστρέψει στην Ευρώπη μετά από πολλά χρόνια. Ο Παναθηναϊκός προσέγγισε την πλευρά του Γερμανού ψηλού, ωστόσο εκείνος επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Πρόκειται για την κορυφαία μεταγραφική κίνηση μέσα στο 2025, με τον Τάις να είναι ικανός να αλλάξει τις ισορροπίες στην Euroleague.



Passé par la NBA (Finales en 2022 avec les Boston Celtics) et champion du monde 2023 avec l’Allemagne, Daniel Theis vient renforcer le secteur intérieur de la #RocaTeam pour cette saison et la prochaine



