Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη βρήκε λύση για το οικονομικό πρόβλημα μέσω εταιρείας συμφερόντων του Πριγκιπάτου

Οι Μονεγάσκοι ελπίζουν σε καλύτερες μέρες
Οι παίκτες της Μονακό
Οι παίκτες της Μονακό με τον Σπανούλη (EUROKINISSI)

Η Μονακό φαίνεται ότι βρήκε λύση στα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Σε σημερινό δημοσίευμα της, η Equipe υποστηρίζει ότι θα ανακοινωθεί η εμπλοκή της «Monte-Carlo Societe des Bains de Mer group» στην ομάδα με στόχο να αρχίσει να δίνει ρευστότητα και να καλύψει τις πρώτες ανάγκες της.

Eίναι ένας όμιλος εταιρειών, ο οποίος αποτελεί τον κύριο οικονομικό φορέα του Πριγκιπάτου από έσοδα που υπάρχουν από τον τουρισμό και τη φορολογία .

Η «Monte-Carlo Societe des Bains de Mer group» θα αρχίσει να αποπληρώνει χρέη και να τακτοποιεί τις οφειλές προς τους παίκτες, οι οποίοι είναι απλήρωτοι περίπου δύο μήνες.

Αυτός είναι και ο λόγος που η Μονακό πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο τον τελευταίο μήνα στην Euroleague, γνωρίζοντας σερί ήττες με αποκαρδιωτικές εμφανίσεις.

