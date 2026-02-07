Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη βρήκε λύση για το οικονομικό πρόβλημα μέσω εταιρείας συμφερόντων του Πριγκιπάτου

Η Μονακό φαίνεται ότι βρήκε λύση στα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Σε σημερινό δημοσίευμα της, η Equipe υποστηρίζει ότι θα ανακοινωθεί η εμπλοκή της «Monte-Carlo Societe des Bains de Mer group» στην ομάδα με στόχο να αρχίσει να δίνει ρευστότητα και να καλύψει τις πρώτες ανάγκες της.

Eίναι ένας όμιλος εταιρειών, ο οποίος αποτελεί τον κύριο οικονομικό φορέα του Πριγκιπάτου από έσοδα που υπάρχουν από τον τουρισμό και τη φορολογία .

Η «Monte-Carlo Societe des Bains de Mer group» θα αρχίσει να αποπληρώνει χρέη και να τακτοποιεί τις οφειλές προς τους παίκτες, οι οποίοι είναι απλήρωτοι περίπου δύο μήνες.

Αυτός είναι και ο λόγος που η Μονακό πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο τον τελευταίο μήνα στην Euroleague, γνωρίζοντας σερί ήττες με αποκαρδιωτικές εμφανίσεις.