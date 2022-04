Η Μπάγερν Μονάχου είδε την διαφορά της από την Ντόρτμουντ να αυξάνεται στους 9 βαθμούς, μετά την άνετη νίκη που πέτυχε κόντρα στην Φράιμπουργκ και την ήττα των Βεστφαλών. Το “τρίποντο” της, όμως, μπορεί να της αφαιρεθεί, μετά από ένα ατυχές γεγονός.

Η Μπάγερν Μονάχου, νίκησε άνετα με 4-1 στο Φράιμπουργκ την ομώνυμη ομάδα και αύξησε σε εννέα βαθμούς την διαφορά της από την Ντόρτμουντ (σ.σ. συνετρίβη με το ίδιο σκορ εντός έδρας από την Λειψία), μόλις έξι αγωνιστικές πριν το τέλος της Bundesliga.

Όμως οι Βαυαροί, κινδυνεύουν να χάσουν τους τρεις βαθμούς «στα χαρτιά», μετά από ένα περιστατικό που συνέβη προς το τέλος της αναμέτρησης με την Φράϊμπουργκ. Συγκεκριμένα, μετά από σύγχυση στις αλλαγές που έκανε ο Τζούλιαν Νάγκελσμαν, η Μπάγερν βρέθηκε για περίπου είκοσι δευτερόλεπτα με 12 παίκτες στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Αυστριακός μεσοεπιθετικός μπήκε χωρίς να βγει ο Γάλλος και το παιχνίδι συνεχίστηκε. Ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα, κάποιος αντιλήφθηκε την αδικαιολόγητη αριθμητική υπεροχή των Βαυαρών και ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα. Ο Κομάν αποχώρησε από το γήπεδο και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.

«Ήταν λίγο μπερδεμένο, εμφανίστηκε λάθος αριθμός για να αντικατασταθεί ο Κομάν. Αυτά είναι λάθη που συμβαίνουν, αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να επηρεάζει τον αγώνα», σχολίασε ο νεαρός προπονητής των Βαυαρών, μετά το τέλος της αναμέτρησης.

