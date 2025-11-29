Η Μπάγερν Μονάχου «λυτρώθηκε» στις καθυστερήσεις κόντρα στη Ζανκτ Πάουλι

Η ήττα από την Άρσεναλ στο Champions League φάνηκε να επηρεάζει την Μπάγερν Μονάχου, η οποία μέχρι το 90’+2 τα είχε βρει… σκούρα με τη Ζανκτ Πάουλι, με το ματς να είναι στο 1-1.

Τελικά, ο Ντίας στο 90’+3 και ο Τζάκσον στο 90’+9 έδωσαν το “τρίποντο” στη Μπάγερν Μονάχου (3-1). Το 11ο στο πρωτάθλημα, για την ομάδα του Βενσάν Κομπανί, η οποία παραμένει αήττητη (11-1-0).

Το σερί της Χοφενχάιμ συνεχίστηκε και σήμερα με την 5η νίκη της στην τελευταία εξάδα αγώνων (έχει και μία ισοπαλία). Η ομάδα του Κριστιάν Ίλτσερ χρειάστηκε λιγότερο από 30 λεπτά στο πρώτο 45λεπτο για να “καθαρίσει” την αναμέτρηση με την Αουγκσμπουργκ (3-0), στο αρχικό σχήμα της οποίας βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης (αντικαταστάθηκε στο 75′).

Αποτελέσματα και σκόρερ

Γκλάντμπαχ-Λειψία 0-0

Μπάγερν Μονάχου-Ζανκτ Πάουλι 2-1

(44′ Γκερέιρο, 90’+3 Ντίας – 6′ Χουντόντζι)

Βέρντερ Βρέμης-Κολονία 1-1

(22′ Φριντλ – 90’+1 Ελ Μάλα)

Ουνιόν Βερολίνου-Χαϊντενχάιμ 1-2

(43′ Κεντίρα – 90′ Σίμερ, 90’+5 Σόπνερ)

Χοφενχάιμ-Άουγκσμπουργκ 3-0

(16′ Τουρέ, 26′ Μπούργκερ, 45′ αυτ. Σέζιγκερ)