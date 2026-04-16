Η Μπάγερν Μονάχου πέρασε στην κορυφή του UEFA Ranking, 34ος ο Ολυμπιακός

Ο πίνακας του UEFA Ranking ανανεώθηκε μετά την ολοκλήρωση των προημιτελικών του Champions League. Η Μπάγερν Μονάχου όχι μόνο απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά την έριξε και από την πρώτη θέση (146.500 πόντοι πλέον οι Βαυαροί και 144.500 οι “μερένγκες”). Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Λίβερπουλ, Ίντερ, Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες στο UEFA Ranking, ο Ολυμπιακός έχει σταθερά την υψηλότερη θέση (34η) με 62.650 πόντους. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ στην 53η θέση με 48.250 πόντους, ο Παναθηναϊκός στην 76η με 29.250, η ΑΕΚ στην 91η με 22.000 και ο Άρης στη θέση 182 με 9.602.

Να αναφέρουμε ότι η εκπληκτική φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ της έδωσε με 15.000 πόντους. Ο Παναθηναϊκός συγκέντρωσε 13.250 βαθμούς ενώ ο ΠΑΟΚ μάζεψε 11.000 πόντους.

Ο Ολυμπιακός αποτελεί την ελληνική ομάδα με την καλύτερη συγκομιδή την τελευταία τριετία. Κέρδισε 17.000 βαθμούς τη σεζόν της κατάκτησης του Conference League, ακολούθησε η περσινή με 18.500 και φέτος συγκέντρωσε άλλους 15.750!

Η αποψινή (16.04.2026, 22:00) ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγεκάνο στα προημιτελικά του Confeence League και -φυσικά- η ολοκλήρωση των τριών διοργανώσεων της UEFA, θα διαμορφώσουν οριστικά το UEFA Ranking.