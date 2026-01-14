Αθλητικά

Η Μπαρτσελόνα δεν κλείνει την πόρτα του NBA Europe, παρά την ανανέωση του συμβολαίου με τη Euroleague

Η «AS» αναφέρει ότι κρατά όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά η διοίκηση των Καταλανών
Μπαρτσελόνα
Ο Κέβιν Πάντερ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα/ EPA

Η Μπαρτσελόνα υπέγραψε νέο δεκαετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Euroleague, ωστόσο δεν έχει κλείσει οριστικά την πόρτα του NBA Europe, με βάση ένα δημοσίευμα της «AS».

Οι διοικούντες της Μπαρτσελόνα ενημέρωσαν ότι η υπογραφή του συμβολαίου δεν σημαίνει πως κλείνουν την πόρτα στο NBA Europe, καθώς υπάρχει σχετικό buy out στο συμβόλαιό τους με τη Euroleague.

Οι Καταλανοί, αφού εξασφάλισαν την παρουσία τους στην κορυφαία λίγκα της Ευρώπης θα περιμένουν να δουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πρωτάθλημα που θα δημιουργήσει το NBA στην Ευρώπη για να δει τί θα κάνει στο μέλλον.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει περίπτωση η Μπαρτσελόνα να δει κινητικότητα και οικονομικό όφελος από το NBA Europe και να αλλάξει ρότα, σχετικά με το ευρωπαϊκό της μέλλον. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
142
133
114
112
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo