Η Μπαρτσελόνα έκανε παράπονα στην UEFA για το χορτάρι στο γήπεδο της Ατλέτικο πριν τη ρεβάνς του Champions League

Η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης στα προημιτελικά του Champions League (14/04/26, 22:00), με τους ροχιμπλάνκος να έχουν το προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι και τον Χάνσι Φλικ να ξεκινά τα mind games από νωρίς.

Ο Χάνσι Φλικ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον αγωνιστικό χώρο του Μετροπολιτάνο. Ανέφερε στους αρμόδιους της UEFA ότι το χορτάρι είναι ψηλότερο του κανονικού, αλλά και ξηρότερο του αναμενομένου.

Οι ιθύνοντες της UEFA θα πρέπει να κρίνουν αν έχουν βάση όσα είπε ο Γερμανός προπονητής. Αν ισχύουν θα επιβάλλουν στην Ατλέτικο να κουρέψει το γκαζόν και να κάνει ό,τι χρειάζεται για να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες στη ρεβάνς των προημιτελικών.

| Hansi Flick was very unhappy with the condition of the grass at the Metropolitano Stadium and he let the UEFA delegates know about his discontent. #fcblive pic.twitter.com/TCz6zO9PAS — BarçaTimes (@BarcaTimes) April 13, 2026

Στο πρώτο παιχνίδι οι ροχιμπλάνκος κέρδισαν 2-0 στο Καμπ Νου και οι μπλαουγκράνα θα κληθούν να κάνουν την ανατροπή για να βρουν μία θέση στα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.