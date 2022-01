Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει αύριο (02/01) τη Μαγιόρκα για το ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά ο Τσάβι ζήτησε και στη συνέντευξή Τύπου, να αναβληθεί η αναμέτρηση.

Οι Καταλανοί έχουν σωρεία κρουσμάτων κορονοϊού και σε συνδυασμό με τους τραυματίες της ομάδας, οι απόντες για την αναμέτρηση με τους νησιώτες έχουν φθάσει τους 18 στον αριθμό, όπως δήλωσε και ο ίδιος ο προπονητής τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τσάβι τόνισε τα εξής: «Καλή χρονιά, εύχομαι σε όλους να έχετε υγεία. Ήταν η κατάλληλη στιγμή να αναβληθεί το ματς με τη Μαγιόρκα, αυτό είναι πλήγμα στον ανταγωνισμό, δεν είναι δίκαιο. Θα έπρεπε να υπάρχει μια κοινή λογική, δεν έχει νόημα να παίζουμε αύριο. Δεν είναι δικαιολογία, είναι η πραγματικότητα. Έχουμε 18 απουσίες».

Memphis, Ansu and Pedri are close to returning, but it's too soon. They are not available for tomorrow



