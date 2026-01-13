Η Μπαρτσελόνα συμφώνησε να μείνει στην Euroleague, ακολουθούν Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε

Η Euroleague κατάφερε να κάνει τριπλό “χτύπημα” στο NBA Europe, καθώς είναι έτοιμη να κρατήσει τρεις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης για ακόμα δέκα χρόνια.

Η Μπαρτσελόνα πήρε την οριστική απόφαση να μείνει στην Euroleague, με την ισπανική ομάδα να υπογράφει νέο 10ετές συμβόλαιο με την κορυφαία διοργάνωση τις επόμενες ημέρες.

Τον δρόμο των Καταλανών αναμένεται να ακολουθήσουν ακόμα η Ρεάλ Μαδρίτης και η Φενέρμπαχτσε, οι οποίες με τη σειρά τους θα υπογράψουν νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την Euroleague.

Πρόκειται για πολύ σημαντικές συμφωνίες για την Euroleague, η οποία θέλει να κρατήσει στο δυναμικό της όλες τις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μεταξύ αυτών, φυσικά, και ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό.