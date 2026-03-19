Η Μπαρτσελόνα θα μετακομίσει στο «Γιόχαν Κρόιφ» λόγω της νέας στέγης στο «Καμπ Νου»

«Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στο Μοντζουίκ» ανέφερε ο Ζοάν Λαπόρτα - Πότε θα γίνει αυτή η “μεταφορά”
Το "Καμπ Νου" της Μπαρτσελόνα (ΦΩΤΟ REUTERS/Albert Gea/File Photo)

H Μπαρτσελόνα θα χρειαστεί να μετακομίσει στο στάδιο «Γιόχαν Κρόιφ», εγκατάσταση δίπλα στο προπονητικό κέντρο του καταλανικού συλλόγου, προκειμένου να ολοκληρώσει τις εργασίες της στο ανανεωμένο «Καμπ Νου».

Η μετακίνηση της Μπαρτσελόνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2027 και θεωρείται απαραίτητη, δεδομένου ότι οι εργασίες στο «Καμπ Νου» θα εισέλθουν σε μια νέα φάση που περιλαμβάνει την κάλυψη ολόκληρου του σταδίου με νέα στέγη.

Ο πρόεδρος τη Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη εξέλιξη, μιλώντας στον καταλανικό ραδιοφωνικό σταθμό “RAC1”: «Αυτή είναι μια εναλλακτική λύση για ορισμένους αγώνες, ενώ η στέγη θα εγκατασταθεί, διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2027 και θα διαρκέσει για μικρό χρονικό διάστημα», δήλωσε.

«Θέλουμε να επεκτείνουμε το στάδιο Γιόχαν Κρόιφ κατά 10.000 θεατές (από 8.000 σε 18.000). Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει αντίρρηση. Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στο Μοντζουίκ», πρόσθεσε.

