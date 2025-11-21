Η Μπαρτσελόνα θέλει τον Χάρι Κέιν ως αντικαταστάτη του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι

Η Μπαρτσελόνα θέλει να κάνει δικό της τον Χάρι Κέιν το καλοκαίρι του 2026 για να αντικαταστήσει τον Πολωνό επιθετικό, του οποίου ολοκληρώνεται το συμβόλαιο.

Ο Κέιν έχει συμβόλαιο με την Μπάγερν Μονάχου μέχρι το 2027 και οι Βαυαροί αν δεν καταφέρουν να τον ανανεώσουν θα κοιτάξουν την πώλησή του για να μη φύγει ως ελεύθερος τον Ιούνιο του 2027. Η Μπαρτσελόνα έχει ως βασική επιλογή τον Άγγλο φορ, που λόγω ηλικίας θα μπορεί να αγοραστεί σε προσιτή τιμή.

Οι Καταλανοί εξετάζουν και άλλες επιλογές, όπως αυτή του Άλβαρες της Ατλέτικο Μαδρίτης, όμως ο Άγγλος φαίνεται πως είναι ο βασικός στόχος των μπλαουγκράνα. Αντίθετα, ο Λεβαντόφσκι είναι στις επιλογές της Μίλαν, που θα φύγει ως ελεύθερος το καλοκαίρι.