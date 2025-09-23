Αθλητικά

Η Μπαρτσελόνα χάνει τον Γκάβι για 5 μήνες, πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Μεγαλύτερο διάστημα απουσίας απ' ότι υπολογιζόταν
Ο Γκάβι με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα
Ο Γκάβι με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα/ EPA

Ο Γκάβι έχει υποστεί ρήξη έσω μηνίσκου και θα ουσιαστικά θα χάσει για όλη τη σεζόν της Μπαρτσελόνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απουσιάζει και από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Champions League (21/10/25, 22:00).

Ο Ισπανός μέσος υπέστη και δεύτερο σοβαρό τραυματισμό στην καριέρα του και θα χάσει ουσιαστικά ολόκληρη τη φετινή σεζόν, στην οποία έως τώρα είχε αγωνιστεί για μόλις 66 λεπτά σε δύο παιχνίδια της Μπαρτσελόνα. Για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό είναι πιθανό να λείπει και ο Φερμίν Λόπεζ.

Ο πρώτος σοβαρός τραυματισμός του Γκάβι ήταν το Νοέμβριο του 2023, όπου είχε πάθει ρήξη χιαστού.

