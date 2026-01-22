Αθλητικά

Η Μπαρτσελόνα υπέγραψε για 10 χρόνια στη Euroleague

Οριστικά στη Euroleague μέχρι το 2037 η Μπαρτσελόνα
Την ώρα που το NBA Europe συνεχίζει να ψάχνει ομάδες για τη νέα διοργάνωση, η Euroleague κατάφερε να “δέσει” και την Μπαρτσελόνα με πολυετές συμβόλαιο, όπως επιβεβαίωσαν και επίσημα οι Καταλανοί.

Με ανακοίνωσή της, η Μπαρτσελόνα έκανε γνωστό ότι επικυρώθηκε από το δ.σ. της, η επέκταση της συνεργασίας της με τη Euroleague, για τα επόμενα 10 χρόνια και μέχρι τη σεζόν 2036-37.

“Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε να επικυρώσει την επέκταση της άδειας συμμετοχής της πρώτης ανδρικής ομάδας μπάσκετ στην EuroLeague για τις επόμενες 10 σεζόν (μέχρι τη σεζόν 2036/37), έναν διαγωνισμό του οποίου είναι συνιδρυτικό μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την επιθυμία του να συμμετέχει πάντα στις καλύτερες υπάρχουσες διοργανώσεις”.

