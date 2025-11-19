Η Μπαρτσελόνα ζήτησε από τον Λεβαντόφσκι να μην σκοράρει για να μη δώσει μπόνους στην Μπάγερν Μονάχου

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόσφκι είναι θρύλος στην Πολωνία και δημοσιεύτηκε η βιογραφία του με τίτλο «Λεβαντόφσκι, ο πραγματικός». Εκεί, έγινε γνωστή η πληροφορία πως η Μπαρτσελόνα του ζήτησε να μην σκοράρει για να μη δώσουν μπόνους στην Μπάγερν Μονάχου το 2023.

Σύμφωνα με όσα λέει ο συγγραφέας της βιογραφίας του Λεβαντόφσκι, σε συνάντηση που είχε ο Πολωνός με το διοικητικό συμβούλιο της Μπαρτσελόνα, συμπεριλαμβανομένου του Λαπόρτα το 2023, του ζητήθηκε να μην σκοράρει τις δύο τελευταίες αγωνιστικές για να μην δώσουν 2.5 εκατομμύρια ευρώ στους Βαυαρούς.

Ο Πολωνός σοκαρίστηκε με όσα άκουσε, καθώς δεν του είχε ζητηθεί ποτέ στην καριέρα του κάτι αντίστοιχο. Εκείνη τη χρονιά, αν ο Λεβαντόφσκι έβαζε 25 γκολ θα έπρεπε οι Καταλανοί να καταβάλλουν το συγκεκριμένο ποσό στην Μπάγερν Μονάχου.

Τελικά, ο Λεβαντόφσκι δεν σκόραρε στα δύο τελευταία παιχνίδια εκείνης της σεζόν και οι μπλαουγκράνα γλίτωσαν τα 2.500.000 ευρώ.