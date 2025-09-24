Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη στραβοπάτησε κόντρα στην «ελληνική» Ρίο Άβε

Η Ρίο Άβε κατάφερε να κλειδώσει την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη και να πάρει έναν βαθμό στο Ντα Λουζ μετά την ισοπαλία με σκορ 1-1 για την έκτη αγωνιστική του Πορτογαλικού πρωταθλήματος. Αυτή ήταν η πρώτη απώλεια βαθμών για τους αετούς» με τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο τους

Όλα τα σπουδαία συνέβησαν στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Η Μπενφίκα προηγήθηκε με τον Σουντάκοφ στο 86′, όμως η Ρίο Άβε στις καθυστερήσεις του αγώνα ισοφάρισε με τον Αντρέ Λουίζ και πήρε το βαθμό της ισοπαλίας. Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν βασικός για τους γηπεδούχους, ενώ για τη Ρίο Άβε αγωνίστηκαν οι Βρουσάι, Ντόι, Αθανασίου και Λιάβας.

Η Μπενφίκα μετά την ισοπαλία με τη Ρίο Άβε βρίσκεται στην 3η θέση του πρωταθλήματος με 14 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Γιώργου Συλαϊδόπουλου είναι στη 16η θέση με 4 βαθμούς.