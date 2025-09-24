Συμβαίνει τώρα:
Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη στραβοπάτησε κόντρα στην «ελληνική» Ρίο Άβε

Σπουδάιο αποτέλεσμα για την ομάδα του Γιώργου Συλαϊδόπουλου
Οι παίκτες της Μπενφίκα στην αναμέτρηση με τη Ρίο Άβε
Οι παίκτες της Μπενφίκα στην αναμέτρηση με τη Ρίο Άβε/ REUTERS/Pedro Nunes

Η Ρίο Άβε κατάφερε να κλειδώσει την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη και να πάρει έναν βαθμό στο Ντα Λουζ μετά την ισοπαλία με σκορ 1-1 για την έκτη αγωνιστική του Πορτογαλικού πρωταθλήματος. Αυτή ήταν η πρώτη απώλεια βαθμών για τους αετούς» με τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο τους

Όλα τα σπουδαία συνέβησαν στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Η Μπενφίκα προηγήθηκε με τον Σουντάκοφ στο 86′, όμως η Ρίο Άβε στις καθυστερήσεις του αγώνα ισοφάρισε με τον Αντρέ Λουίζ και πήρε το βαθμό της ισοπαλίας. Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν βασικός για τους γηπεδούχους, ενώ για τη Ρίο Άβε αγωνίστηκαν οι Βρουσάι, Ντόι, Αθανασίου και Λιάβας.

Η Μπενφίκα μετά την ισοπαλία με τη Ρίο Άβε βρίσκεται στην 3η θέση του πρωταθλήματος με 14 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Γιώργου Συλαϊδόπουλου είναι στη 16η θέση με 4 βαθμούς.

