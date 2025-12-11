Αθλητικά

Η Μπέριλ ΜακΚίσικ μαθαίνει ελληνικά με δάσκαλο τον 4χρονο γιο της

Η σύζυγος του Σακίλ ΜακΚίσικ παρουσίασε τις δυσκολίες της με τα ελληνικά
Η Μπέριλ ΜακΚίσικ με τον Σακίλ ΜακΚίσικ του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO
Η Μπέριλ ΜακΚίσικ με τον Σακίλ ΜακΚίσικ του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ έμεινε για ένα ακόμη χρόνο στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, με τη σύζυγό του Μπέριλ ΜακΚίσικ να δυσκολεύεται να μάθει ελληνικά, παρότι βρίσκεται αρκετό καιρό στη χώρα μας.

Ο 4χρονος γιος της τη βοηθάει πάντως να μάθει κάποιες λέξεις στα ελληνικά, με την ίδια την Μπέριλ ΜακΚίσικ να ανεβάζει ένα video, όπου ο μικρός ΜακΚίσικ της συλλαβίζει τη λέξη πεταλούδα.

“Δεν θα ξεχάσω ποτέ πώς λέγεται η πεταλούδα στα ελληνικά τώρα”, έγραψε η σύζυγος του φόργουορντ του Ολυμπιακού στη λεζάντα της ανάρτησής της στο instagram.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Beril Mckissic (@berilmckissic)

Ο ΜακΚίσικ αγωνίζεται στον Ολυμπιακό από το 2020.

