Η Μπέριλ ΜακΚίσικ μαθαίνει ελληνικά με δάσκαλο τον 4χρονο γιο της

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ έμεινε για ένα ακόμη χρόνο στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, με τη σύζυγό του Μπέριλ ΜακΚίσικ να δυσκολεύεται να μάθει ελληνικά, παρότι βρίσκεται αρκετό καιρό στη χώρα μας.

Ο 4χρονος γιος της τη βοηθάει πάντως να μάθει κάποιες λέξεις στα ελληνικά, με την ίδια την Μπέριλ ΜακΚίσικ να ανεβάζει ένα video, όπου ο μικρός ΜακΚίσικ της συλλαβίζει τη λέξη πεταλούδα.

“Δεν θα ξεχάσω ποτέ πώς λέγεται η πεταλούδα στα ελληνικά τώρα”, έγραψε η σύζυγος του φόργουορντ του Ολυμπιακού στη λεζάντα της ανάρτησής της στο instagram.

Ο ΜακΚίσικ αγωνίζεται στον Ολυμπιακό από το 2020.