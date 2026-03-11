Η Μπέτις έρχεται στην Αθήνα: «Είμαστε το φαβορί, αλλά δεν θα είναι εύκολο το ματς με τον Παναθηναϊκό» τόνισε ο πρόεδρός της

Συνοδεία του προέδρου της ομάδας, Άνχελ Χάρο, η αποστολή της Μπέτις “πέταξε” από Σεβίλλη με προορισμό την Αθήνα, για το αυριανό (12.03.2026, 19:45, Newsit.gr) ματς με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, για τους “16” του Europa League.

Η Μπέτις έχει απουσίες ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, καθώς εκτός αποστολής έμειναν οι Σοφιάν Άμραμπατ, Ίσκο και Τζιοβάνι Λο Σέλσο. O Μανουέλ Πελεγκρίνι θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στις 18:15, μαζί με έναν παίκτη και στις 19:00 θα προπονηθεί στο ΟΑΚΑ η ομάδα της Ανδαλουσίας.

Μιλώντας στα ισπανικά ΜΜΕ πριν την αναχώρηση της Μπέτις, ο πρόεδρος της ομάδας, Άνχελ Χάρο αναφέρθηκε στην κατάσταση της ομάδας του και το ματς με το Παναθηναϊκό, λέγοντας πως δεν είναι εύκολο.

Ο Χάρο μίλησε…

Για το κλίμα στην ομάδα: «Η ομάδα είναι ενθουσιασμένη για το γεγονός ότι είναι μέσα στους στόχους της, που ήταν εξαρχής να τερματίσει ψηλά στη La Liga και να κάνει μεγάλη πορεία στην Ευρώπη. Προερχόμαστε από δύο άσχημα παιχνίδια, ένα απέναντι στην αιώνια μας αντίπαλο που ήρθε ισοπαλία, ενώ κερδίζαμε 2-0 και ένα απέναντι στη Χετάφε, από την οποία ηττηθήκαμε».

Για τη σταθερότητα που έχει δείξει στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν: «Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχουν και θα υπάρχουν κομμάτια στη σεζόν, όπου η απόδοση της ομάδας θα πέφτει, όμως σε γενικές γραμμές είμαστε σταθεροί και πιστεύω ότι θα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό».

Για το πόσο κομβικό είναι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση γιατί μας έτυχε η πιο εύκολη ομάδα από τις δύο. Παρ’ όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Κοιτούσα τα στατιστικά τους και είναι αήττητοι σε επτά σερί παιχνίδια, με τέσσερις σερί εντός έδρας νίκες. Στα χαρτιά, είμαστε το φαβορί, αλλά δεν θα είναι εύκολο».