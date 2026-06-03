«Η Μπιλμπάο ήθελε τον Ουνάι Λόπεθ, αλλά ο παίκτης κλείνει στον Ολυμπιακό για 3 χρόνια» γράφουν στην Ισπανία

Ο Ουνάι Λόπεθ φαίνεται πως επέλεξε Ολυμπιακό. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται δημοσίευμα από τη Βασκονία, σχολιάζοντας το ενδιαφέρον που έδειξε η Αθλέτικ Μπιλμπάο για τον Ισπανό μεσοεπιθετικό της Ράγιο Βαγεκάνο.

Σύμφωνα με το “deia.eus”, ο 30χρονος χαφ είχε συγκεντρώσει ενδιαφέρον από την Μπιλμπάο, αλλά για πρώτη φορά στην καριέρα του θα επιλέξει να αγωνιστεί εκτός Ισπανίας. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εμφανίζεται να έπεισε τον Λόπεθ να πάει στον Ολυμπιακό, υπογράφοντας μάλιστα συμβόλαιο τριετούς διάρκειας (2+1).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, τονίζεται πως ο παίκτης δεν αποτελούσε προτεραιότητα του Έντιν Τέρζιτς, αν και ο σύλλογος ήθελε να προσθέσει άλλον έναν Βάσκο στη μηχανή του.

Unai López, a quien los rumores le acercaban al @AthleticClub , firmaría por tres temporadas con el Olympiacos, al que llegará a coste cero



Toda la información en el siguiente enlace: https://t.co/qHV091MCr8 pic.twitter.com/wAzEQ5SXe6 — DEIA (@deia_eus) June 3, 2026

Σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Ουνάι Λόπεθ, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, έπαιξε το γεγονός πως ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος που διεκδικεί τίτλους, αλλά και το ότι αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.