Αθλητικά

«Η Μπιλμπάο ήθελε τον Ουνάι Λόπεθ, αλλά ο παίκτης κλείνει στον Ολυμπιακό για 3 χρόνια» γράφουν στην Ισπανία

ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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Ο Ουνάι Λόπεθ φαίνεται πως επέλεξε Ολυμπιακό. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται δημοσίευμα από τη Βασκονία, σχολιάζοντας το ενδιαφέρον που έδειξε η Αθλέτικ Μπιλμπάο για τον Ισπανό μεσοεπιθετικό της Ράγιο Βαγεκάνο.

Σύμφωνα με το “deia.eus”, ο 30χρονος χαφ είχε συγκεντρώσει ενδιαφέρον από την Μπιλμπάο, αλλά για πρώτη φορά στην καριέρα του θα επιλέξει να αγωνιστεί εκτός Ισπανίας. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εμφανίζεται να έπεισε τον Λόπεθ να πάει στον Ολυμπιακό, υπογράφοντας μάλιστα συμβόλαιο τριετούς διάρκειας (2+1).

Παράλληλα, τονίζεται πως ο παίκτης δεν αποτελούσε προτεραιότητα του Έντιν Τέρζιτς, αν και ο σύλλογος ήθελε να προσθέσει άλλον έναν Βάσκο στη μηχανή του.

Σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Ουνάι Λόπεθ, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, έπαιξε το γεγονός πως ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος που διεκδικεί τίτλους, αλλά και το ότι αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

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Αθλητικά
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