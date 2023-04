Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβοαλίου του Μάρκο Ρόις για έναν ακόμη χρόνο και μέχρι το 2024, με τον 34χρονο Γερμανό μεσοεπιθετικό να έχει την ευκαιρία να μεγαλώσει το θρύλο του στην ομάδα.

Από το 2012 και μετά, ο Μάρκο Ρόις αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παίκτες της Μπορούσια Ντόρτμουντ, αλλά και ολόκληρης της Bundesliga, απορρίπτοντας πακτωλούς χρημάτων από την Μπάγερν Μονάχου και άλλες μεγάλες ομάδες του εξωτερικού, για να παραμείνει στην “κοιλάδα του Ρουρ”.

Παρά τους πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς του δε, συνεχίζει σε πολύ υψηλό επίπεδο και έχει μετατραπεί σε… τοτέμ για την ομάδα και τους οπαδούς της, ενώ φέτος μπορεί να ενισχύσει το… μύθο του, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφού οι Βεστφαλοί βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας, πέντε αγώνες πριν το φινάλε της Bundesliga.

Borussia Dortmund is delighted to announce the contract extension of Marco Reus until 2024! pic.twitter.com/YDETFpsDIU