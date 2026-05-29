Βεζένκοφ για την κατάκτηση της Euroleague: «Παλέψαμε μέσα από τις πιο σκοτεινές στιγμές για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο»

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media ο Σάσα Βεζένκοφ αναφέρθηκε στις δυσκολίες που πέρασε ο Ολυμπιακός για να φτάσει στην κατάκτηση της Euroleague και στο 4ο ερυθρόλευκο “αστέρι”.

“Αυτό δεν ήταν ποτέ ένα βάρος που μπορούσε να κουβαλήσει ένα άτομο μόνο του”, τόνισε ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος στάθηκε και στη “δίψα” που υπάρχει στον Ολυμπιακό, για περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ποστάρισμά του ηγέτη του Ολυμπιακού

“Μετά τις στενοχώριες των τελευταίων ετών, όλοι νιώσαμε το βάρος της προσδοκίας. Πιέσαμε τους εαυτούς μας στα όριά μας και παλέψαμε μέσα από τις πιο σκοτεινές στιγμές για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.

Αυτό δεν ήταν ποτέ ένα βάρος που μπορούσε να κουβαλήσει ένα άτομο μόνο του. Σταθήκαμε ώμο με ώμο, ως ομάδα, ως μια μεγάλη οικογένεια, και μαζί, τα καταφέραμε.

Προς τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο, δεν υπάρχουν λόγια για να σας ευχαριστήσουν αρκετά. Κάνατε εκείνη τη νύχτα αξέχαστη.

Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Ας συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί”.