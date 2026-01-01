Αθλητικά

Η Ναντ ανακοίνωσε το δανεισμό του Ρεμί Καμπελά από τον Ολυμπιακό

Παρελθόν αποτελεί για τον Ολυμπιακός ο Γάλλος εξτρέμ
Η Ναντ ανακοίνωσε το δανεισμό του Ρεμί Καμπελά από τον Ολυμπιακό

Στη Ναντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρεμί Καμπελά, καθώς δεν κατάφερε να βρει χρόνο συμμετοχής στο ροτέισον του Ολυμπιακού και επέστρεψε στη Γαλλία και τη Ligue 1.

Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Ρεμί Καμπελά μόλις το περασμένο καλοκαίρι, αλλά ο Γάλλος εξτρέμ δεν “κέρδισε” τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και η Ναντ έδωσε… διέξοδο και στις δύο πλευρές.

Η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε έτσι το δανεισμό του μέχρι το φινάλε της σεζόν, με τον 35χρονο ποδοσφαιριστή να ετοιμάζεται να αγωνιστεί σε 7η ομάδα στην πατρίδα του.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FC Nantes (@fcnantes)

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
301
239
175
156
90
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo