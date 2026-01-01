Η Ναντ ανακοίνωσε το δανεισμό του Ρεμί Καμπελά από τον Ολυμπιακό

Στη Ναντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρεμί Καμπελά, καθώς δεν κατάφερε να βρει χρόνο συμμετοχής στο ροτέισον του Ολυμπιακού και επέστρεψε στη Γαλλία και τη Ligue 1.

Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Ρεμί Καμπελά μόλις το περασμένο καλοκαίρι, αλλά ο Γάλλος εξτρέμ δεν “κέρδισε” τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και η Ναντ έδωσε… διέξοδο και στις δύο πλευρές.

Η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε έτσι το δανεισμό του μέχρι το φινάλε της σεζόν, με τον 35χρονο ποδοσφαιριστή να ετοιμάζεται να αγωνιστεί σε 7η ομάδα στην πατρίδα του.