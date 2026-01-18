Η Νάπολι θέλει τον Χρήστο Τζόλη και η Κλαμπ Μπριζ περιμένει μετεγγραφή ρεκόρ

Ο Χρήστος Τζόλης έχει “λάμψει” τη φετινή σεζόν με την Κλαμπ Μπριζ στο Βέλγιο και το Champions League, με τη Νάπολι να τον έχει στην κορυφή της μετεγγραφικής της λίστας, σύμφωνα με ιταλικά και βελγικά Μέσα.

Με τον Νόα Λανγκ να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της, η Νάπολι αναμένεται να βγει ξανά στην αγορά για εξτρέμ και ο Χρήστος Τζόλης είναι ο “εκλεκτός” για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής, αλλά η Κλαμπ Μπριζ δεν “καίγεται” να τον πουλήσει.

Η βελγική ομάδα φέρεται να επιθυμεί την παραχώρηση του διεθνούς εξτρέμ το καλοκαίρι του 2026, περιμένοντας μία μετεγγραφή ρεκόρ, αφού οι απαιτήσεις της υπερβαίνουν τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό μοιάζει δύσκολο να δοθεί κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, αλλά οι Ναπολιτάνοι εκτιμάται ότι θα “παλέψουν” για να τον πάρουν άμεσα στην Ιταλία.