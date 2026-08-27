Η «εκτόξευση» της ΑΕΚ, ο «στρατηγός» Νίκολιτς που την έστειλε στο Champions League και το ενδεχόμενο για μετεγγραφές

Όση αγωνία υπήρξε στην Allwyn Arena το βράδυ της Τετάρτης (26.08.2026) εξαφανίστηκε με την έναρξη του ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας. Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς φρόντισαν γι’ αυτό. Με μια επιβλητική εμφάνιση, οι “κιτρινόμαυροι” ποδοπάτησαν” με 4-0 την αντίπαλό τους και έκλεισαν θέση για τη League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ έπιασε… από το λαιμό την Λέφσκι Σόφιας και με τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο “καθάρισε” την πρόκριση (4-0 το τελικό σκορ) και επέστρεψε στην elite του Champions League μετά από 8 χρόνια, εκεί όπου θα δοκιμαστεί κόντρα στους κορυφαίους.

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Το τελικό 4-0 αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη νίκη της ΑΕΚ σε επίπεδο Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League, μετά το 6-1 επί της Πόρτο το 1978. Η ΑΕΚ ήταν κατά διαστήματα ισοπεδωτική μέσα στην Allwyn Arena, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και έφτασε σε έναν θρίαμβο, έχοντας για πρωταγωνιστές, κάποια πρόσωπα που αυτή την περίοδο “λάμπουν”. Τους Λούκα Γιόβιτς και Μπάρναμπας Βάργκα.

Οι δυο επιθετικοί της ΑΕΚ απέδειξαν ότι βρίσκονται σε δαιμονιώδη φόρμα, παίρνοντας από το… χέρι τους “κιτρινόμαυρους”. Ο Λούκα Γιόβιτς άνοιξε το σκορ με κεφαλιά “δυναμίτη”, για να έρθει ο Μπάρναμπας Βάργκα στη συνέχεια και με δυο γκολ να “κλειδώσει” την πρόκριση. Οι δυο “Killer” της Ένωσης σκόραραν για ένα ακόμα παιχνίδι της ομάδας, με τον Σέρβο φορ να φτάνει τα 4 γκολ στην αρχή της περιόδου και τον Ούγγρο επιθετικό τα τρία. Με τέτοια γραμμή κρούσης, δύσκολα “χαλάει” ένα ματς.

Οι δύο επιθετικοί της ΑΕΚ κατέγραψαν μία ιστορική επίδοση, η οποία είχε να σημειωθεί από το 1995. Συγκεκριμένα, ο Λούκα Γιόβιτς έγινε ο πρώτος παίκτης της ΑΕΚ, που σκοράρει στα δύο πρώτα επίσημα στη Νέα Φιλαδέλφεια, από το 2001, όταν το είχε κάνει ο Βασίλης Τσιάρτας. Το έκανε όμως και ο Μπάρναμπας Βάργκα. Αυτό είχε να συμβεί από το 1995 όταν σκόραραν στα δύο πρώτα εντός ματς οι Χρήστος Κωστής και Ντανιέλ Μπατίστα.

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Ο Νίκολιτς έχει “εκτοξεύσει” την ΑΕΚ

Μέσα σε 14 μήνες, από τη στιγμή που ανέλαβε το “τιμόνι” της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς τα έχει ζήσει όλα στην Ένωση! “fight, believe, and never give up” μέχρι τα… αστέρια του Champions League.

Το καλοκαίρι του 2025 ανέλαβε μια ομάδα με τεράστια “ψυχολογικά και αγωνιστικά προβλήματα και την μετέτρεψε σε… συλλέκτρια νικών και επιτυχιών. Ο Σέρβος προπονητής δημιούργησε ένα υπέροχο “παραμύθι”, με την ΑΕΚ να βγαίνει η μεγάλη νικήτρια.

Μετά και την πρόκριση επί της Λέφσκι Σόφιας, η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς μετρά πλέον τέσσερις προκρίσεις σε ισάριθμες προκριματικές μονομαχίες.

Την περασμένη σεζόν, χρειάστηκε να περάσει τρεις γύρους προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία της στη League Phase του Conference League, αποκλείοντας κατά σειρά τη Χάποελ Μπερ Σεβά, τον Άρη Λεμεσού και την Άντερλεχτ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει τον… τρόπο του στην Ευρώπη, με την ΑΕΚ να βγαίνει ωφελημένη, τόσο οικονομικά, όσο και βαθμολογικά.

Η ΑΕΚ συνεχίζει τη ραγδαία άνοδό της στην βαθμολογία της UEFA, εξαργυρώνοντας τις δύο εξαιρετικές ευρωπαϊκές πορείες της. Η Ένωση, που το 2025 είχε κατρακυλήσει μέχρι την 159η θέση, βρίσκεται πλέον ήδη στην 72η, έχοντας κερδίσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα συνολικά 87 θέσεις!

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εντυπωσιακή αναρρίχηση έπαιξε αρχικά η περσινή παρουσία της στο Conference League. Παράλληλα, η πρόκριση στη League Phase του Champions League, εξασφαλίζει στην ΑΕΚ και ένα τεράστιο ποσό… με το καλημέρα.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε και ο media consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, τα εγγυημένα έσοδα της ΑΕΚ ανέρχονται στα 23.256.900 ευρώ, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματά της στη League Phase.

Από αυτά, τα 18.620.000 ευρώ αφορούν το μπόνους συμμετοχής κάθε ομάδας στη διοργάνωση, ενώ άλλα 4.636.900 ευρώ προέρχονται από το value pillar. Η ΑΕΚ θα εισπράξει 1.870.130 ευρώ από το European part του value pillar και 2.766.780 ευρώ από το non-European part. Μάλιστα, η Ένωση ευνοήθηκε οικονομικά από τις προκρίσεις της ΛΑΣΚ και της Βίκινγκ

Η κλήρωση και τα πιθανά μετεγγραφικά δώρα

Πλέον, η προσοχή της ΑΕΚ στρέφεται στη σημερινή (27.08.2026, 19:00, Cosmote TV) κλήρωση της League Phase Champions League, αλλά και στο υπόλοιπο της μετεγγραφικής περιόδου.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας και θα κληρωθεί με οκτώ διαφορετικούς αντιπάλους, δύο από κάθε γκρουπ, έχοντας τέσσερα παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφεια και τέσσερα εκτός έδρας.

Τα γκρουπ δυναμικότητας:

Pot 1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ρεάλ (Ισπανία)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Ίντερ (Ιταλία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Άρσεναλ (Αγγλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Pot 2

Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Ρόμα (Ιταλία)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)

Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)

Μπέτις (Ισπανία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Pot 3

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Λιλ (Γαλλία)

Μπόντο Γκλιμτ

Νάπολι (Ιταλία)

Λειψία (Γερμανία)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)

Pot 4

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)

Στουτγάρδη (Γερμανία)

ΑΕΚ (Ελλάδα)

ΛΑΣΚ Λιντς

Κόμο (Ιταλία)

Λανς (Γαλλία)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Βίκινγκ (Νορβηγία)

Υπενθυμίζεται πως οι οκτώ πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης στην League Phase προκρίνονται απευθείας στη φάση των «16». Οι ομάδες στις θέσεις 9-24 παίζουν στα playoffs, ενώ οι ομάδες στις θέσεις 25-36 μένουν εκτός ευρωπαϊκής συνέχειας.

Οι ημερομηνίες των αγωνιστικών της League Phase:

1η αγωνιστική: 8–10 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 13/14 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 20/21 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 3/4 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 24/25 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 8/9 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 19/20 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027

Το ποδοσφαιρικό μέλλον της ΑΕΚ ίσως να μην έχει μόνο αγώνες, αλλά μπορεί να “κρύβει’ και μετεγγραφές.

“Ουδείς είναι… τρελός να πει δεν θέλω ποιοτικό παίκτη. Παρακολουθούμε την αγορά, αν κάτι προκύψει και είναι… φυσιολογικό που θα συνάδει με το πρότζεκτ μας. Δεν θα τρελαθούμε τώρα που περάσαμε. Αν βρεθεί ευκαιρία, τότε γιατί όχι;” ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τον αγώνα, με τους φίλους της ομάδας να σκέφτονται την ενίσχυσή της, στα μετόπισθεν. Το μέλλον, θα δείξει εάν υπάρξει εξέλιξη σε αυτό τον τομέα.

Για τώρα, όπως είχε προτείνει και ο Μάριος Ηλιόπουλος… θα πρέπει να βάλουν ζώνες και να απολαύσουν αυτό που τους συμβαίνει. Την επιτυχία της ομάδας τους.