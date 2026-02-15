Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε νέο προπονητή τον Βίτορ Περέιρα

Μέχρι το 2027 υπέγραψε ο Περέιρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ
epa12042872 Vitor Pereira manager of Wolverhampton Wanderers celebrates his teams victory after the English Premier League match between Manchester United and Wolverhampton Wanderers in Manchester, Great Britain, 20 April 2025. EPA
epa12042872 Vitor Pereira manager of Wolverhampton Wanderers celebrates his teams victory after the English Premier League match between Manchester United and Wolverhampton Wanderers in Manchester, Great Britain, 20 April 2025. EPA/PETER POWELL EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Ο Βίτορ Περέιρα είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φορεστ στην Premier League, αφού η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε τον Πορτογάλο τεχνικό, ως διάδοχο του Σον Ντάις στον πάγκο της.

Έχοντας βρεθεί πλέον οριακά πάνω από τη “ζώνη” του υποβιβασμού στην Premier League, η Νότιγχαμ Φόρεστ προχώρησε στην αντικατάσταση του Σον Ντάις, δίνοντας τα ηνία της ομάδας στον Βίτορ Περέιρα.

Ο άλλοτε προπονητής και του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε, έχει εμπειρία από την Premier League, αφού τελευταίος του “σταθμός” ήταν η Γουλβς και θα “παλέψει” για να διατηρήσει την ομάδα στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο 57χρονος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο 1,5 έτους με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
205
87
80
67
55
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo