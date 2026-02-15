Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε νέο προπονητή τον Βίτορ Περέιρα

Ο Βίτορ Περέιρα είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φορεστ στην Premier League, αφού η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε τον Πορτογάλο τεχνικό, ως διάδοχο του Σον Ντάις στον πάγκο της.

Έχοντας βρεθεί πλέον οριακά πάνω από τη “ζώνη” του υποβιβασμού στην Premier League, η Νότιγχαμ Φόρεστ προχώρησε στην αντικατάσταση του Σον Ντάις, δίνοντας τα ηνία της ομάδας στον Βίτορ Περέιρα.

Ο άλλοτε προπονητής και του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε, έχει εμπειρία από την Premier League, αφού τελευταίος του “σταθμός” ήταν η Γουλβς και θα “παλέψει” για να διατηρήσει την ομάδα στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Nottingham Forest is delighted to confirm that Vítor Pereira has been appointed as Head Coach on an 18-month deal.



Pereira began his managerial career in his homeland, Portugal, in 2002. After gaining extensive experience across the country, he took over Porto in 2011, where a… pic.twitter.com/nnHmRKPoLU — Nottingham Forest (@NFFC) February 15, 2026

Ο 57χρονος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο 1,5 έτους με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη.