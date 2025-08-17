Η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε σαρωτική πρεμιέρα στην Premier League – Γκέλα για Τσέλσι στο Λονδίνο

Κάνοντας ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε εύκολα με 3-1 της Μπρέντφορντ στο “City Ground” για την πρεμιέρα της Premier League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης της Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν ο Κρις Γουντ που πέτυχε δύο γκολ (6′, 44′), με τον Εντόι στο μεσοδιάστημα να προσθέτει και εκείνος το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ για το εντυπωσιακό 3-0 στο πρώτο 45λεπτο! Οι γηπεδούχοι δεν δέχθηκαν μεγάλη πίεση, αλλά είδαν στο 78′ την Μπρέντφορντ να μειώνει στο τελικό 3-1, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τιάγκο.

Την ίδια ώρα, η Τσέλσι έχασε πολλές ευκαιρίες για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Κρίσταλ Πάλας, αλλά το ματς στο “Στάμφορντ Μπριτζ” “κόλλησε” στο 0-0.

Αποτελέσματα σε ματς της 1ης αγωνιστικής

Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2

(37′ Εκιτικέ, 49′ Χάκπο, 88′ Κιέζα, 90+4′ Σαλάχ – 64′, 76′ Σεμένιο)

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0

Μπράιτον – Φούλαμ 1-1

(55′ πεν. Ο’ Ράιλι – 90’+6′ Μουνίθ)

Σάντερλαντ – Γουέστ Χαμ 3-0

(61′ Μαγιέντα, 73′ Μπάλαρντ, 90’+2′ Ισιντόρ)

Τότεναμ – Μπέρνλι 3-0 (10′, 60′ Ριτσάρλισον, 66′ Τζόνσον)

Γουλβς – Σίτι 0-4

(34′, 61′ Χάαλαντ, 37′ Ράιντερς, 80′ Τσερκί)

Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας 0-0

Νότιγχαμ – Μπρέντφορντ 3-1

(5′, 45+2′ Γουντ, 42′ Εντόι – 78′ πεν. Τιάγκο)