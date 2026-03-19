Η Νότιγχαμ Φόρεστ στα προημιτελικά του Europa League: Τα ζευγάρια των 8

Όλα τα φαβορί επιβεβαίωσαν τον τίτλο τους στους αγώνες ρεβάνς και έκλεισαν θέση στα προημιτελικά
REUTERS

Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπορεί να δίνει σκληρή μάχη για την παραμονή στην Premier League, ωστόσο τα δίνει όλα και στο Europa League, πανηγυρίζοντας μία σπουδαία πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βίτορ Περέιρα είχε ηττηθεί με 1-0 στην έδρα της από τη Μίντιλαντ, ωστόσο πήγε στη Δανία και ανέτρεψε την εις βάρος της κατάσταση.

Οι Ντομίνγκες (41′) και Γέιτς (52′) ήταν εκείνοι που της έδωσαν σκορ πρόκρισης (0-2), με τον Έρλικ να μειώνει σε 1-2 στο 69ο λεπτό και να στέλνει το παιχνίδι στην παράταση.

Τελικά, η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι, εκεί που οι Γκιμπς-Γουάιτ, Σανγκαρέ και Γουίλιαμς ήταν εύστοχοι σε αντίθεση με τους Τσο (δοκάρι), Σίμσιρ (δοκάρι) και Τσιλούφια (έστειλε τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι), για να γραφτεί το 3-0 για την αγγλική ομάδα.

Στα προημιτελικά, η Νότιγχαμ Φόρεστ θα αντιμετωπίσει την Πόρτο.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Europa League

Μπράγκα – Ρεάλ Μπέτις
Φράιμπουργκ – Θέλτα
Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ
Μπολόνια – Άστον Βίλα

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Μπράγκα – Μπέτις Vs Φράιμπουργκ – Θέλτα
Πόρτο – Νότιγχαμ Vs Μπολόνια – Άστον Βίλα

Ο τελικός

20 Μαΐου στο γήπεδο της Μπεσίκτας, Vodafone Arena, στην Κωνσταντινούπολη

