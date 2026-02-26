Η Νότιγχαμ Φόρεστ στους 16 του Europa League: Όλες οι ομάδες που προκρίθηκαν

Τα πλέι οφ του Europa League ολοκληρώθηκαν, με τον Παναθηναϊκό και τη Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη να παίρνουν το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που αποκλείστηκε.

Στην κλήρωση της Παρασκευής (27/2, 14:00) θα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που ξεπέρασε το εμπόδιο της Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι και η Νότιγχαμ Φορεστ που «καρδιοχτύπησε» παρά το 3-0 του πρώτου αγώνα στην Κωνσταντινούπολη (βρέθηκε να χάνει 0-2 από την Φενέρμπαχτσε), ωστόσο, το τελικό 1-2 έστειλε την αγγλική ομάδα στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αποτελέσματα των πλέι οφ του Europa League

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 2-0 (14′ Κανιτσόφσκι, 30′ Ζακάριασεν)

Α’ αγώνας 2-1: Προκρίθηκε η Φερεντσβάρος με συνολικό σκορ 4-1

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)-Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 1-1 (62′ Σπάρσιλ – 9′ Τεττέη)

Α’ αγώνας 2-2: Προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός στα πέναλτι με 4-3

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Λιλ (Γαλλία) 0-2 παρ. (4′ Ζιρού, 99′ Ενγκοϊ)

Α’ αγώνας 1-0: Προκρίθηκε η Λιλ με συνολικό σκορ 2-1

Στουτγκάρδη (Γερμανία)-Σέλτικ (Σκωτία) 0-1 (1′ ΜακΚάουαν)

Α’ αγώνας 4-1: Προκρίθηκε η Στουτγκάρδη με συνολικό σκορ 4-2

Γκενκ (Βέλγιο)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 3-3 παρ. (51′ Σορ, 101′ Πέρεζ αυτογκόλ, 114′ Χέιμανς – 45’+2 Μπακράρ, 57’πέν, 75′ Στοΐκοβιτς)

Α’ αγώνας 3-1: Προκρίθηκε η Γκενκ με συνολικό σκορ

Θέλτα (Ισπανία)-ΠΑΟΚ (Ελλάδα) 1-0 (63′ Σβέντμπεργκ)

Α’ αγώνας 2-1: Προκρίθηκε η Θέλτα με συνολικό σκορ 3-1

Μπολόνια (Ιταλία)-Μπραν (Νορβηγία) 1-0 (56′ Ζοάο Μάριο)

Α΄αγώνας 1-0: Προκρίθηκε η Μπολόνια με συνολικό σκορ 2-0

Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 1-2 (68′ Χάντσον-Οντόι – 22′,48′ πέν. Αρτούρκογλου)

Α’ αγώνας 3-0: Προκρίθηκε η Νότιγχαμ με συνολικό σκορ 4-2

Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στους «16» είναι οι: Λιόν, Άστον Βίλα, Μίντιλαντ, Μπέτις, Πόρτο, Μπράγκα, Φράιμπουργκ και Ρόμα.