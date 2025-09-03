Η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη πέτυχε μεγάλη δικαστική νίκη επί της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας

Η Νότιγχαμ Φόρεστ δικαιώθηκε από το αθλητικό δικαστήριο στην Αγγλία, για μία αντιδικία της με τον πρόεδρος της επιτροπής εφέσεων, Τζέιμι ΜακΦέρσον και η δικαστική νίκη της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη, έχει “ταράξει” το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Μετά από σχετική ένσταση, η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να πετύχει την εξαίρεση του Τζέιμι ΜακΦέρσον από μία υπόθεσή της στην Premier League, με τη δικαστική απόφαση να κάνει λόγο για «φαινομενική μεροληψία» του προέδρου της επιτροπής εφέσεων εναντίον της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Όλα ξεκίνησαν όταν η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία επέβαλλε πρόστιμο 750.000 ευρώ στη Νότιγχαμ Φόρεστ για τις κατηγορίες της εναντίον διαιτητή σε αγώνα με την Έβερτον. Μία σχετική ανάρτηση της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη χαρακτήριζε τον διαιτητή οπαδό της Λούτον και έφερε τη “βαριά” ποινή από την πλευρά της FA.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ απευθύνθηκε στην εφέσεων για να μειωθεί το πρόστιμο, αλλά ο Τζέιμι ΜακΦέρσον βρέθηκε ξανά απέναντι από την ομάδα και χαρακτήρισε «κάπως υστερική» την επιχειρηματολογία της. Το γεγονός έκανε έξαλλους τους ανθρώπους της αγγλικής ομάδας, με την αντιπαράθεση να “φουντώνει” λίγο καιρό μετά, όταν ο ΜακΦέρσον ορίστηκε ξανά σε υπόθεση της Νότιγχαμ Φόρεστ για επεισόδια στον αγώνα με την Τσέλσι.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη αντέδρασε έντονα, ο πρόεδρος της επιτροπής εφέσεων ζήτησε εξαίρεση και το δικαστήριο δικαίωσε τη Νότιγχαμ Φόρεστ, παραδεχόμενη «μια περίπτωση όπου έχει αποδειχθεί εμφανής μεροληψία». Στη σχετική απόφαση αναφέρονται επίσης τα εξής: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η περιγραφή… ως «κάπως υστερική» μπορεί δικαίως να θεωρηθεί, και θα θεωρούνταν από τον υποτιθέμενο δίκαιο ανεξάρτητο παρατηρητή, μια αδικαιολόγητη, ακατάλληλη και προσωπική επίθεση κατά του συλλόγου και των νόμιμων εκπροσώπων του…

Ένα δίκαιο και ενημερωμένο άτομο θα θεωρούσε ότι υπήρχε πραγματική πιθανότητα ο κ. ΜακΦέρσον να ήταν μεροληπτικός κατά του συλλόγου. Το Δικαστήριο δεν έχει καμία αμφιβολία ότι, έχοντας διαπιστώσει ότι ο κ. ΜακΦέρσον πάσχει από εμφανή μεροληψία σε σχέση με τον σύλλογο και ότι η μεροληψία προκύπτει από πειθαρχική διαδικασία που κίνησε η FA κατά του συλλόγου, δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο δικαστήριο που ασχολείται με την υπόθεση της Τσέλσι».

Η Νότιγχαμ Φόρεστ βγήκε έτσι δικαιωμένη κόντρα στην FA και μπορεί να γλιτώσει ένα τεράστιο πρόστιμο, αλλά το τα βρετανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο και για μία απόφαση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Κι αυτό γιατί αποδείχθηκε στην πράξη ότι τα πειθαρχικά όργανα δεν είναι στο απυρόβλητο και χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στην επιλογή των επιτροπών, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των διαδικασιών.