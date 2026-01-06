Η Ντενίζ Ακσόι ζήτησε συγγνώμη μετά το Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός: «Δεν είχα πρόθεση να προσβάλω την ελληνική ομάδα»

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε στην 20η αγωνιστική της Euroleague και μία δήλωση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά το ματς έγινε viral, αναγκάζοντας τη δημοσιογράφο Ντενίζ Ακσόι να ζητήσει συγγνώμη.

Σε ερώτησή της στον Γιασικεβίτσιους μετά το Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός, η Ντενίζ Ακσόι είπε ότι τα τρίποντα του Μπάλντγουιν… έσταζαν από την οροφή του γηπέδου, γεγονός που επέτρεψε στον προπονητή της τουρκικής ομάδας να το συνδέσει με την αναβολή του αγώνα των δύο ομάδων στο ΣΕΦ, εξαιτίας της κακοκαιρίας στην Αθήνα.

Η Τουρκάλα δημοσιογράφος βρέθηκε έτσι στο “στόχαστρο” και προχώρησε σε απολογητική ανάρτηση στα social media, επισημαίνοντας τον σεβασμό της στον Ολυμπιακό.

Η ανάρτηση της Ντενίζ Ακσόι

“Θέλω να πω μερικά πράγματα για τη συνέντευξη με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη: Δεν είχα ποτέ πρόθεση να επιτεθώ στον Ολυμπιακό ή να τον προσβάλω, με οποιονδήποτε τρόπο. Στην ένταση μια ζωντανής στιγμής μετά από έναν αγώνα, τα λόγια μου δεν αντικατοπτρίζουν αυτό που πραγματικά εννοούσα.

Reporter: Wade Baldwin… his 3-pointers were coming as off the roof of the arena. It was leaking, as raining drops…



Saras: It’s only leaking in Piraeus. In Istanbul, it’s not leaking



Στη δουλειά μου προσπαθώ πάντα να συμπεριφέρομαι σε όλους με τον ίδιο σεβασμό και να κρατώ την ίδια επαγγελματική απόσταση. Το μπάσκετ είναι μια μεγάλη οικογένεια και πραγματικά τους προσεγγίζω όλους με την ίδια προσοχή και με την ίδια εκτίμηση.

Έχοντας αυτό κατά νου, λυπάμαι ειλικρινά που τα λόγια μου προκάλεσαν οποιαδήποτε παρεξήγηση. Ζητώ ειλικρινή συγγνώμη από όποιον αισθάνεται ότι προσβλήθηκε. Τρέφω μεγάλο σεβασμό στον Ολυμπιακό. Στέλνω τις ευχές και την υποστήριξή μου στην οικογένεια του Ολυμπιακού, όπως κάνω πάντα“.