Αθλητικά

Η Ντόρτμουντ πόσταρε ένα video με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και σχολίασε: «Είναι απόλαυση να τον βλέπεις»

Στον “αστερισμό” του νεαρού Έλληνα επιθετικού κινούνται οι Βεστφαλοί
ΦΩΤΟ reuters
ΦΩΤΟ reuters
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Η Ντόρτμουντ απέκτησε τον Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ, αλλά την ίδια στιγμή οι οπαδοί της απολαμβάνουν τις πρώτες εντυπωσιακές προσπάθειες του Κωνσταντίνου Καρέτσα, στα ματς των Βεστφαλών.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην έδρα της Ντόρτμουντ, μπροστά στο κοινό της ομάδας, σε φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Ρόμα. Οι Βεστφαλοί δημοσίευσαν video στα social media με τις καλύτερες στιγμές του Έλληνα ποδοσφαιριστή, εκθειάζοντας τις ικανότητές του.

“Είναι απόλαυση να τον βλέπεις” ανέφεραν οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ στην ανάρτησή τους.

Να αναφέρουμε ότι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ξεκίνησε βασικός για τους Γερμανούς, στο προ ημερών φιλικό 2-2 κόντρα στη Ρόμα και έγινε αλλαγή στο 60′.

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