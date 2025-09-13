Η Όλγα Φιάσκα συγκλονίζει: «Πέρασα πολύ δύσκολα οικονομικά, είχα αναποδιές, λιποθυμία»

Η Όλγα Φιάσκα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στα 35χλμ. βάδην στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου και συγκίνησε με τις δηλώσεις της μετά το τέλος του αγώνα.

Η Ελληνίδα βαδίστρια, Όλγα Φιάσκα, χρειάστηκε να ξεπεράσει πολλές δυσκολίες όπως οικονομικά προβλήματα και προβλήματα με την υγεία της για να καταφέρει να βρεθεί στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, που φιλοξενείται στο Τόκιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 23χρονη αθλήτρια ήταν το πρόσωπο της ελληνικής ομάδας στην έναρξη του 20ου Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο, αφού κατέλαβε την 18η θέση στα 35χλμ. βάδην με 2.59.59.

Η αθλήτρια βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ σε μια κούρσα σωστής κατανομής δυνάμεων, ψυχραιμίας και ισορροπίας από μέρους της. Η αθλήτρια του Γρηγόρη Κοντού επέλεξε στην αρχή να μείνει πίσω, ωστόσο είδε πως έχει δυνάμεις και σταδιακά, δίχως να πάρει μεγάλο ρίσκο, ανέβασε ρυθμό και κέρδισε πολλές θέσεις.